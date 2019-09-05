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Фото: Pixabay.com
Дома в двух калужских микрорайонах проверили перед началом отопительного сезона. В среду, 4 сентября, депутат Заксобрания Татьяна Дроздова встретилась с руководством управляющей компании «Мой дом»,
Компания обслуживает одиннадцать домов в микрорайонах Малиновка и Веснушки. Как рассказала депутат, «Мой дом» стал лидером по подготовке к отопительному сезону. Кроме того, как подчеркнула Дроздова, у домов компании «очень ухожена территория».
«Меня интересовало и то, как эта управляющая компания работает с общественностью. Оказалось, что у них в штате есть специалист по работе с населением. В WhatsApp создана группа, где от жителей принимаются заявки, — пояснила она. — Советам домов предоставляются все отчеты».
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