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13:52, 5 сентября 2019 136
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Дома в двух калужских микрорайонах проверили перед началом отопительного сезона

Дома в двух калужских микрорайонах проверили перед началом отопительного сезона

Фото: Pixabay.com

Дома в двух калужских микрорайонах проверили перед началом отопительного сезона. В среду, 4 сентября, депутат Заксобрания Татьяна Дроздова встретилась с руководством управляющей компании «Мой дом», сообщил сайт органа власти.

Компания обслуживает одиннадцать домов в микрорайонах Малиновка и Веснушки. Как рассказала депутат, «Мой дом» стал лидером по подготовке к отопительному сезону. Кроме того, как подчеркнула Дроздова, у домов компании «очень ухожена территория».

«Меня интересовало и то, как эта управляющая компания работает с общественностью. Оказалось, что у них в штате есть специалист по работе с населением. В WhatsApp создана группа, где от жителей принимаются заявки, — пояснила она. — Советам домов предоставляются все отчеты».

Фото с сайта калужского Заксобрания


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