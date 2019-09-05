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14:01, 5 сентября 2019 133
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Депутат Госдумы помог установить окна в трех владимирских школах

Депутат Госдумы помог установить окна в трех владимирских школах

Депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев помог установить окна во владимирских школах №№ 11, 15 и 25. При его содействии также заменили дверь в музыкальном зале детсада №120 микрорайона Коммунар, сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

В прошлом году Аникеев помогал отремонтировать зал для занятий самбо в школе №11. В этом году в спортзале установили новые пластиковые окна. Старые, как пояснила директор Татьяна Ковалькова, не меняли ни разу с открытия школы: им сорок лет.

«Создание необходимых условий для обучения и развития подрастающего поколения является одним из важнейших направлений нашей работы, — считает депутат Аникеев. — Важно, чтобы дети выросли активными, деятельными, широко образованными, ведь от них зависит будущее нашей страны».

Фото с сайта регионального отделения «Единой России»


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