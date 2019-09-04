ВТБ выпустил более 41 тысячи карт «Мир» в Рязани

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ВТБ увеличил объем эмиссии карт платежной системы «Мир». Наибольшая часть выпуска приходится на Московскую, Ленинградскую, Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области.
В Рязанской области выпустили более 41 тысячи карт «Мир», основную часть которых составили зарплатные. Всего банк выпустил более 12 миллионов таких карт.
По словам представителя банка, наиболее популярными операциямии оказались снятие наличных, оплата товаров и услуг, переводы с карты на карту.
«К выпуску национальных карт ВТБ приступил одним из первых на рынке в четвертом квартале 2016 года. С тех пор банк постоянно расширяет функционал карт и улучшает процесс обслуживания для их владельцев», — рассказали в пресс-службе организации.
«На базе платежной системы „Мир“ осуществляется вся эмиссия Карты москвича и Единой карты петербуржца. Кроме того, карта может быть использована для получения пенсии и других социальных выплат. Их держатели могут совершать платежи, в том числе с помощью Android-смартфона, подключившись к мобильному платежному сервису Mir Pay», — добавили в сообщении.
В июле банк начал выпускать кобейджинговые карты «Мир» — Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как внутри страны, так и за границей.
«Мы стремимся открывать нашим клиентам новые возможности, расширяя границы использования карт „Мир“. Одним из знаменательных совместных проектов стало успешное завершение сертификации и начало выпуска кобейджинговых карт „Мир“ — Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как на территории страны, так и за границей. Учитывая, что с каждым месяцем растет число владельцев карт национальной платежной системы, уверен, многим клиентам эта функция точно пригодится», — рассказал член правления ВТБ Валерий Чулков.
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