Во Владимире «ГАЗель» вылетела на «встречку» и столкнулась с «пятнадцатой», есть пострадавшие

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Во вторник, 3 сентября, возле дома №44 на улице Чайковского во Владимире произошло ДТП с пострадавшими, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, водитель «ГАЗели» вылетел на «встречку», где столкнулся с «ВАЗ — 2115».
В результате ДТП оба водителя получили травмы. Также пострадала двухлетняя девочка — пассажирка «ГАЗели».
Полицейские проведут проверку по факту аварии.
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