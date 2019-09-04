Председатель заксобрания Владимир Киселев встретился с ветеранами строительной отрасли. Он наградил и поблагодарил общественную организацию за плодотворное сотрудничество, сообщил сайт заксобрания Владимирской области.

В этом году «Союзу строителей Владимирской области"исполнилось 25 лет. Киселев отметил важную роль организации в разработке областных программ по обеспечению жильем жителей региона, в формировании законодательной базы, обеспечивающей уверенное развитие строительной сферы. В частности, он напомнил о совместной работе депутатов и экспертов-профессионалов над решением проблемы обманутых дольщиков.

Глава облпарламента подчеркнул, что сегодня перед строителями стоит сложная задача. Согласно плану Минстроя, в текущем году необходимо ввести 772 тыс. кв. м жилья, и в дальнейшем ежегодно увеличивать объемы до 1,1 млн. кв. м.

Отмечается, что ситуацию осложняет переход отрасли на проектное финансирование. Специалисты предупреждают о том, что введение экскроу-счетов могут привести к подорожанию себестоимости квадратного метра и увеличению сроков выполнения работ.

«Мы обсуждали эту проблему на различных площадках совета законодателей страны, высказывали свои опасения, говорили об «узких местах» новой системы. Работа в этом направлении будет продолжена. Мы не оставляем надежды, что федеральный центр прислушается к мнению профессионального сообщества, и закон будет усовершенствован», — сказал Владимир Киселев.

Строители также рассказали председателю о слиянии двух департаментов областной администрации — по строительству и архитектуре и ЖКХ.

«Любая реформа должна быть нацелена на улучшение. А это ухудшение. Кому это надо? Зачем? Откуда это вредительство?», — заявил строитель Юрий Козырев.

Киселев не считает, что объединение двух департаментов приведет к улучшению ситуации в строительной отрасли, поскольку данный вопрос находится в компетенции исполнительной власти. Спикер и строители намерены донести свое мнение до губернатора.