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Председатель заксобрания Владимир Киселев встретился с ветеранами строительной отрасли. Он наградил и поблагодарил общественную организацию за плодотворное сотрудничество, сообщил
В этом году «Союзу строителей Владимирской области"исполнилось 25 лет. Киселев отметил важную роль организации в разработке областных программ по обеспечению жильем жителей региона, в формировании законодательной базы, обеспечивающей уверенное развитие строительной сферы. В частности, он напомнил о совместной работе депутатов и экспертов-профессионалов над решением проблемы обманутых дольщиков.
Глава облпарламента подчеркнул, что сегодня перед строителями стоит сложная задача. Согласно плану Минстроя, в текущем году необходимо ввести 772 тыс. кв. м жилья, и в дальнейшем ежегодно увеличивать объемы до 1,1 млн. кв. м.
Отмечается, что ситуацию осложняет переход отрасли на проектное финансирование. Специалисты предупреждают о том, что введение экскроу-счетов могут привести к подорожанию себестоимости квадратного метра и увеличению сроков выполнения работ.
«Мы обсуждали эту проблему на различных площадках совета законодателей страны, высказывали свои опасения, говорили об «узких местах» новой системы. Работа в этом направлении будет продолжена. Мы не оставляем надежды, что федеральный центр прислушается к мнению профессионального сообщества, и закон будет усовершенствован», — сказал Владимир Киселев.
Строители также рассказали председателю о слиянии двух департаментов областной администрации — по строительству и архитектуре и ЖКХ.
«Любая реформа должна быть нацелена на улучшение. А это ухудшение. Кому это надо? Зачем? Откуда это вредительство?», — заявил строитель Юрий Козырев.
Киселев не считает, что объединение двух департаментов приведет к улучшению ситуации в строительной отрасли, поскольку данный вопрос находится в компетенции исполнительной власти. Спикер и строители намерены донести свое мнение до губернатора.
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Сегодня встретился с ветеранами строительной отрасли. В этом году наша общественная организация "Союз строителей Владимирской области" отмечает 25-летие. Перед встречей решил освежить в памяти информацию о крупнейших предприятиях и организациях, которые работали в регионе в прошлом. Оказалось, в интернете очень мало данных. И хорошо, что во Владимирском госуниверситете есть музей, в котором отражены основные вехи строительства нашего города в советский период. Это наша история. На встрече строители поделились со мной своими опасениями: появилась информация о слиянии департамента строительства и архитектуры и департамента ЖКХ. Ветераны отрасли крайне обеспокоены: по их мнению, это навредит всем строителям региона. Я тоже не думаю, что слияние департаментов приведет к улучшению ситуации в отрасли. Говорили сегодня и еще об одной важной теме: ситуацию сильно осложняет переход отрасли на проектное финансирование. Мы с коллегами обсуждали эту проблему на различных площадках Совета законодателей страны, высказывали свои опасения, говорили об «узких местах» новой системы. Работа в этом направлении будет продолжена. Мы не оставляем надежды, что федеральный центр прислушается к мнению профессионального сообщества, и закон будет усовершенствован. #ВладимирКиселев #законодательноесобрание #Владимир #строительство #ВлГУ
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