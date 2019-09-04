В Рождество на рязанском театре драмы покажут лазерное шоу

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На рязанском театре драммы покажут лазерное шоу в честь Новогодней столицы. Об этом сообщили на совещании в администрации города, которое прошло в среду, 4 августа.
Представление пройдет во время закрытия всероссийского фестиваля огня и света, который состоится в Рязани со 2 по 7 января.
Сразу после завершения видеомэппинга пройдет праздничный салют.
Напомним, подобное лазерное шоу уже
На фестиваль планируют выделить 11,5 миллионов рублей.
Справка
Видеомэппинг — направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве.
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