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23:18, 4 сентября 2019 193
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В Рождество на рязанском театре драмы покажут лазерное шоу

В Рождество на рязанском театре драмы покажут лазерное шоу

На рязанском театре драммы покажут лазерное шоу в честь Новогодней столицы. Об этом сообщили на совещании в администрации города, которое прошло в среду, 4 августа.

Представление пройдет во время закрытия всероссийского фестиваля огня и света, который состоится в Рязани со 2 по 7 января.

Сразу после завершения видеомэппинга пройдет праздничный салют.

Напомним, подобное лазерное шоу уже проходило в Рязани на Театральной площади в 2015 году. Тогда его приурочили к празднованию 920-летия города.

На фестиваль планируют выделить 11,5 миллионов рублей.

Справка

Видеомэппинг — направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве.


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