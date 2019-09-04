В Обнинске имущество предприятия арестовали за многомиллионные долги

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В Обнинске приставы арестовали офисную технику, автомобили, станки и мебель предприятия. Об этом сообщила
Отмечается, что фирма оказалась должником по зарплате, налогам и госпошлинам. Общая сумма составила более 48,5 миллиона рублей.
В пресс-службе уточнили, что если в ближайшее время руководство не предпримет меры, имущество продадут. Вырученные деньги направят на погашение долга по зарплате.
Фото пресс-службы УФССП России по Калужской области
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.