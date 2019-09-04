В Мичуринске мужчина убил собутыльника и прятался от полицейских в погребе

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В Мичуринске мужчина убил собутыльника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье105 УК (убийство). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
По версии следствия, 21 июня 2019 года приятели выпивали. Во время спора обвиняемый два раза ударил ножом 31-летнего знакомого, который скончался на месте происшествия.
После этого злоумышленник завернул тело потерпевшего в покрывало и оставил во дворе, собираясь вечером забрать его, чтобы захоронить или спрятать. Затем мужчина скрылся с места преступления и до задержания полицейскими прятался в погребе своего дома.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.