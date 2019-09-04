В Липецкой области столкнулись два большегруза

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В Елецком районе Липецкой области на трассе «Дон» столкнулись два большегруза, сообщила
По предварительной информации, 58-летний водитель за рулем Scania столкнулся с «КамАЗом», за рулем которого был 52-летний мужчина.
В аварии пострадал водитель Scania. Его доставили в больницу.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?