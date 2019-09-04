В Калужской области появится центр культурного развития

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В поселке Ферзиково Калужской области появится центр культурного развития. Об этом сообщил
Комиссия во главе с депутатом заксобрания Сосланом Такаевым и представителями местной администрации проверила текущий ход работ.
Строительство планируется завершить уже к весне 2020 года. Центр рассчитан на 300 мест. Его построят в рамках нацпроекта «Культурная среда». Из федерального бюджета выделили 124 миллиона рублей.
«Пока, в целом, работы идут по плану. Есть небольшие трудности с поставкой строительных материалов и количеством рабочих. Но в ближайшее время подрядчик обещает отрегулировать эти моменты. А мы, со своей стороны, будем тщательно контролировать весь строительный процесс», — прокомментировал Такаев.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?