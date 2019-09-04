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15:46, 4 сентября 2019 123
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В Калуге на год ограничат движение грузовиков

В Калуге на год ограничат движение грузовиков

В Калуге на год ограничат движение грузовиков, сообщил сайт горуправы.

Ограничение введут с 1 октября 2019 года. В первую очередь оно коснется транспортных средств категории № 2 и № 3, которые предназначаются для транспортировки грузов с массой свыше 3,5 тонн.

Проезд запретят по Тульскому шоссе на участке от Генерала Попова до мостового перехода через реку Оку, по улицам Салтыкова-Щедрина, Королева, Гагарина, Баженова, Кутузова, Набережная. Объезд этих участков возможен по Окружной и Южному обходу.

Запрет не распространяется на пассажирские автобусы, перевозчиков лекарств, топлива, грузов предприятий военно-промышленного комплекса, грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП, машин, транспортирующих дорожно-строительную технику.


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