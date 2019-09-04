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Во вторник, 3 сентября, в Брянской области почтили память погибших в Беслане. Об этом сообщил
В филиале РАНХиГС прошла акция «Вместе против террора». Также на центральной площади государственного университета имени академика Петровского состоялось памятное мероприятие, на котором минутой молчания почтили память жертв бесланской трагедии. Студенты брянского филиала экономического университета имени Плеханова возложили цветы к стеле «Город Воинской Славы» на Кургане Бессмертия.
Кроме того, на площади ДК имени Кравцова организовали трансляцию радиогазеты, посвященной жертвам терроризма. Также были подготовлены памятные листовки, которые вручались жителям района.
В рамках мероприятий в аграрном университете прошла встреча с начальником МЧС России по Брянской области Вадимом Уваркиным. Участники почтили память жертв минутой молчания.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?