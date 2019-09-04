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12:26, 4 сентября 2019 179
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В Брянской области почтили память погибших в Беслане

В Брянской области почтили память погибших в Беслане

Во вторник, 3 сентября, в Брянской области почтили память погибших в Беслане. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В филиале РАНХиГС прошла акция «Вместе против террора». Также на центральной площади государственного университета имени академика Петровского состоялось памятное мероприятие, на котором минутой молчания почтили память жертв бесланской трагедии. Студенты брянского филиала экономического университета имени Плеханова возложили цветы к стеле «Город Воинской Славы» на Кургане Бессмертия.

Кроме того, на площади ДК имени Кравцова организовали трансляцию радиогазеты, посвященной жертвам терроризма. Также были подготовлены памятные листовки, которые вручались жителям района.

В рамках мероприятий в аграрном университете прошла встреча с начальником МЧС России по Брянской области Вадимом Уваркиным. Участники почтили память жертв минутой молчания.


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