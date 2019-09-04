Тульским студентам вручили удостоверения спасателей

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Во вторник, 3 сентября, в Туле студентам вручили книжки спасателей. Об этом сообщила
Проект по созданию в учебных заведениях области студенческих спасательных отрядов появился в 2017 году. Участники проекта прошли обучение на базе центра по программе, рассчитанной на 186 часов.
Студенты изучали правовые документы в области спасательных работ, способы оказания первой помощи, средства защиты от поражающих факторов, инструменты и приборы для ведения спасательных работ, получали навыки основ выживания в экстремальных условиях.
«Очень важно, когда рядом есть люди, способные прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях. В 2020 году мы хотим создать в Тульской области добровольческие спасательные отряды. Приглашаю вас присоединиться к этой работе. Желаю, чтобы вам пришлось как можно реже применять полученные навыки в своей жизни», − отметил министр молодежной политики области Алексей Давлетшин.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области
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