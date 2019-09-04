RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Съемочная группа НТВ приехала в Рязань, чтобы снять сюжет про рязанку, нашедшую родителей спустя 20 лет. Об этом журналисту RZN.info сообщил собственный источник.
Сотрудники телеканала приехал для того, чтобы вместе с Юлией Моисеенко получить ее документы в госархиве.
Напомним, про рязанку, нашедшую родителей спустя 20 лет, уже
В 1999 году четырехлетняя Юлия вместе с родителями ехала на поезде Минск — Осиповичи. Девочка потерялась в электричке.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани планируют установить каток за 22 миллиона рублей
|
cледующая новость →В субботу в Рязани в пятый раз пройдет праздник урожая «Спожинки»
В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.