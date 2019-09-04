Рязанец пожаловался на состояние общественного туалета в кремле. Видео

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Рязанец пожаловался на состояние общественного туалета на территории кремля. Видео в редакцию RZN.info прислал очевидец.
«Кому-то смешно это может быть, кому-то не очень», — говорится в комментарии к ролику.
На видео можно заметить, что в туалете образовались лужи и грязь.
Отметим, что кабинки располагаются около Соборной площади.
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