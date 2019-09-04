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15:58, 4 сентября 2019 252
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Рязанец пожаловался на состояние общественного туалета в кремле. Видео

Рязанец пожаловался на состояние общественного туалета в кремле. Видео

Рязанец пожаловался на состояние общественного туалета на территории кремля. Видео в редакцию RZN.info прислал очевидец.

«Кому-то смешно это может быть, кому-то не очень», — говорится в комментарии к ролику.

На видео можно заметить, что в туалете образовались лужи и грязь.

Отметим, что кабинки располагаются около Соборной площади.


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