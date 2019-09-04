Рязанца отправили в колонию за неуплату алиментов

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Фото: Pixabay.com
За длительную неуплату алиментов 32-летнего рязанца отправили в колонию. Об этом сообщил
В 2013 году по решению суда мужчина должен был платить алименты своей 7-летней дочери, но не делал этого. При этом мужчина нигде не работал и отказывался оформить пособие по безработице в центре занятости.
С августа 2017 по ноябрь 2018 у него образовалась задолженность в размере 154 143 рублей.
В апреле 2019 года по решению суда его приговорили к исправительным работам сроком на полгода, а в мае поставили на учет.
Во вторник, 3 сентября, на суде рязанец сообщил, что до сих пор нигде не работает и его содержат родители. Суд решил заменить исправительные работы на срок в колонии-поселении.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.