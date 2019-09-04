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15:31, 4 сентября 2019 250
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Рязанца отправили в колонию за неуплату алиментов

Рязанца отправили в колонию за неуплату алиментов

Фото: Pixabay.com

За длительную неуплату алиментов 32-летнего рязанца отправили в колонию. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

В 2013 году по решению суда мужчина должен был платить алименты своей 7-летней дочери, но не делал этого. При этом мужчина нигде не работал и отказывался оформить пособие по безработице в центре занятости.

С августа 2017 по ноябрь 2018 у него образовалась задолженность в размере 154 143 рублей.

В апреле 2019 года по решению суда его приговорили к исправительным работам сроком на полгода, а в мае поставили на учет.

Во вторник, 3 сентября, на суде рязанец сообщил, что до сих пор нигде не работает и его содержат родители. Суд решил заменить исправительные работы на срок в колонии-поселении.


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