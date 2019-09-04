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14:44, 4 сентября 2019 87
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Пропавшую в Липецкой области восьмилетнюю девочку нашли в Москве

Пропавшую в Липецкой области восьмилетнюю девочку нашли в Москве

Пропавшую в Липецкой области восьмилетнюю девочку нашли живой в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Девочка проживала в селе Паниковец Елецкого района области. Как сообщало следствие, 2 сентября 2019 года она ушла из своего дома и пропала. СК по факту безвестного исчезновения возбудил дело об убийстве.

Правоохранителям предстоит выяснить, как ребенок оказался в столице. Теперь полицейские доставят девочку домой.

Найдена. Жива.


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