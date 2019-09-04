Пропавшую в Липецкой области восьмилетнюю девочку нашли в Москве

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Пропавшую в Липецкой области восьмилетнюю
Девочка проживала в селе Паниковец Елецкого района области. Как сообщало следствие, 2 сентября 2019 года она ушла из своего дома и пропала. СК по факту безвестного исчезновения возбудил дело об убийстве.
Правоохранителям предстоит выяснить, как ребенок оказался в столице. Теперь полицейские доставят девочку домой.
Найдена.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.