Калужские депутаты проконтролируют использование дорогого медицинского оборудования

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Калужские депутаты проконтролируют использование медицинского оборудования. С таким предложением к народным избранникам на координационном совещании руководителей органов государственной власти обратился глава региона Анатолий Артамонов, сообщил
По словам губернатора, в рамках года здравоохранения в области закупается много дорогостоящей техники. В качестве примера ее неэффективного использования он привел передвижные медицинские комплексы.
«Когда эта техника используется — не обидно. Но если она один два раза выезжает, то смысла в таких приобретениях я не вижу. Я прихожу на территории, а эти машины стоят. Почему? Потому что они выезжают по графику. Организуйте эффективное использование дорогостоящего оборудования», — сказал Артамонов, обращаясь к руководителю профильного министерства.
«Здесь мы нуждаемся в депутатском контроле. Необходимо посмотреть, как используется это оборудование. Каждая копейка должна расходоваться по назначению», — добавил губернатор.
По распоряжению председателя облпарламента Виктора Бабурина для этих целей создадут специальную рабочую группу.
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