Воронежец пытался дать автоинспектору 25 тысяч взятки

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Фото: Pixabay.com
Воронежец пытался дать автоинспектору 25 тысяч рублей взятки. Об этом
Вечером 25 сентября сотрудники ГИБДД остановили пьяного 33-летнего жителя Верхнемамонского района и составили на него протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).
На следующий день нарушитель пытался в служебном кабинете дать автоинспектору взятку, чтобы его не привлекли к ответственности. Полицейский предупредил мужчину о том, что это преступление, тот ушел, а через некоторое время вернулся с деньгами.
На воронежца завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК («Покушение на дачу взятки»).
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