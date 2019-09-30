Во вторник в Рязанской области ожидаются дожди. Прогноз погоды

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Во вторник, 1 октября, в Рязанской области ожидаются дожди. Об этом сообщила
По данным синоптиков, ночью местами небольшие осадки. Днем возможны умеренные дожди. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью + 8, +13 градусов; днем +13, +18 градусов.
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