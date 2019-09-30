Владимирец прострелил голову любовнику сестры. Приговор

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Фото: Pixabay.com
Владимирец прострелил голову любовнику сестры. Мужчине вынесли приговор,
В сентябре 2017 года в деревне Толпухово компания пила алкоголь. Мужчина начал ругаться с любовником сестры из-за того, что тот периодически ее избивал. В результате злоумышленник взял охотничье ружье брата и выстрелил в голову своей жертве.
Суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
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