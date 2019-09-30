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15:20, 30 сентября 2019 53
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Владимирец прострелил голову любовнику сестры. Приговор

Владимирец прострелил голову любовнику сестры. Приговор

Фото: Pixabay.com

Владимирец прострелил голову любовнику сестры. Мужчине вынесли приговор, сообщили в региональной прокуратуре.

В сентябре 2017 года в деревне Толпухово компания пила алкоголь. Мужчина начал ругаться с любовником сестры из-за того, что тот периодически ее избивал. В результате злоумышленник взял охотничье ружье брата и выстрелил в голову своей жертве.

Суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).


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