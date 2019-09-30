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Фото: Pixabay.com
Владимирцы смогут задать вопросы о прививках и профилактике гриппа. Региональное управление Роспотребнадзор откроет горячую линию во вторник, 1 октября. Она проработает до 16 октября,
Специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, а также дадут рекомендации по профилактике простудных заболеваний.
Телефон «горячей линии»: (4922) 54-02-32. Время работы — 10:00 до 12:00 по будням.
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