В новом доме жилого комплекса «Grand Comfort-3» начали устанавливать лифты

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В Дашково-Песочне на улице Васильевской Группа компаний «Зеленый сад» строит новый дом III очереди жилого комплекса «Grand Comfort». Здесь уже начали монтаж лифтов.
В каждой секции многоэтажки установят три бесшумных лифта, изготовленных компанией OTIS — два пассажирских и один грузовой.
«Жилой комплекс „Grand Comfort“ — первый в России проект многоэтажной застройки с интеллектуальной системой безопасности „Антитеррор“, — рассказали в компании. — Комплекс состоит из трех домов переменной этажности, построенных с применением экологичных материалов и энергосберегающих технологий. Во всех квартирах установлено оборудование для индивидуального отопления. Имеется подземный паркинг и кладовые».
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