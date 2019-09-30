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16:04, 30 сентября 2019 200

В новом доме жилого комплекса «Grand Comfort-3» начали устанавливать лифты

В новом доме жилого комплекса «Grand Comfort-3» начали устанавливать лифты

В Дашково-Песочне на улице Васильевской Группа компаний «Зеленый сад» строит новый дом III очереди жилого комплекса «Grand Comfort». Здесь уже начали монтаж лифтов.

В каждой секции многоэтажки установят три бесшумных лифта, изготовленных компанией OTIS — два пассажирских и один грузовой.

«Жилой комплекс „Grand Comfort“ — первый в России проект многоэтажной застройки с интеллектуальной системой безопасности „Антитеррор“, — рассказали в компании. — Комплекс состоит из трех домов переменной этажности, построенных с применением экологичных материалов и энергосберегающих технологий. Во всех квартирах установлено оборудование для индивидуального отопления. Имеется подземный паркинг и кладовые».

Более подробную информацию о жилом комплексе «Grand Comfort-3» и возможности приобретения в нем квартир можно получить в отделе продаж Группы компаний «Зеленый сад» по адресу: Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777.


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