В Липецкой области в аварии с «КамАЗом» пострадали два человека

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В Липецкой области «КамАЗ» врезался в «девяносто девятую». Об этом
Авария произошла в субботу, 28 сентября, в 13:00 на трассе Грязи — Добринка. По предварительным данным, 34-летний водитель грузовика выбрал небезопасную дистанцию и врезался в «ВАЗ-21099».
Травмы получили водитель «КамАЗа» и 51-летний пассажир «девяносто девятой».
Фото с
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