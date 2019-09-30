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9:54, 30 сентября 2019 102
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В Липецке клиент угнал у таксиста машину

В Липецке клиент угнал у таксиста машину

Фото: Pixabay.com

В Липецке клиент угнал у таксиста машину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью 29 сентября на улице 15 микрорайон молодой человек, угрожая 50-летнему водителю, сел в его Kia Rio и уехал. По предварительным данным, клиент был пьян. Он поссорился с таксистом.

«Таксист вышел из автомобиля в надежде избавиться от разбушевавшегося клиента, — пояснили в пресс-службе. — В этот момент пассажир пересел на его место и попытался тронуться с места, однако не справился с управлением и врезался в дерево».

На 21-летнего безработного мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Ему грозит до семи лет тюрьмы.


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