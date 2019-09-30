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Фото: Pixabay.com
В Липецке клиент угнал у таксиста машину. Об этом
Ночью 29 сентября на улице 15 микрорайон молодой человек, угрожая 50-летнему водителю, сел в его Kia Rio и уехал. По предварительным данным, клиент был пьян. Он поссорился с таксистом.
«Таксист вышел из автомобиля в надежде избавиться от разбушевавшегося клиента, — пояснили в пресс-службе. — В этот момент пассажир пересел на его место и попытался тронуться с места, однако не справился с управлением и врезался в дерево».
На 21-летнего безработного мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Ему грозит до семи лет тюрьмы.
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