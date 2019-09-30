В калужской деревне нашли обгоревшие останки мужчины

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В деревне Кривское Боровского района нашли обгоревшие останки мужчины. Об этом
В пятницу, 27 сентября, в сгоревшем сарае нашли труп. По предварительным данным, погибший 63-летний местный житель жил в сарае. Он злоупотреблял алкоголем.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
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