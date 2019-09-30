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15:04, 30 сентября 2019 107
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В Елатьме откроется новый пункт КВЦ

В Елатьме откроется новый пункт КВЦ

В Елатьме откроется новый пункт КВЦ. Об этом сообщили на сайте «Кустового вычислительного центра».

Новый приема платежей откроется во вторник, 1 октября, по адресу: улица Янина, дом №3. В пункте можно оплатить жилищно-коммунальные услуги и услуги газоснабжения.

Время работы:

  • понедельник — пятница: с 8:00 до 16:00;
  • перерыв на обед: с 12:00 до 12:30;
  • суббота, воскресенье: выходной.

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2 часа назад
«СМ-Клиника» набирает обороты

«СМ-Клиника» набирает обороты

Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.

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