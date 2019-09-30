Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:51, 30 сентября 2019 45
 0    0

Павлу Устинову заменили реальный срок на условный

Павлу Устинову заменили реальный срок на условный

Мосгорсуд заменил наказание актеру Павлу Устинову с 3,5 лет колонии на год условно. Об этом передает РИА Новости.

Категорию преступления изменили с тяжкой на средней тяжести, сохранив квалификацию по части 2 статьи 318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья).

При этом суд посчитал вину Устинова доказанной.

Напомним, Устинова обвинили в нападении на бойца Росгвардии во время московской акции. Согласно материалам дела, полицейский задержал актера, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков».

Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Российские актеры запустили флешмоб в поддержку осужденного.

Позже артиста выпустили из СИЗО.

Фото Кино-Театр


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
15 минут назад
«СМ-Клиника» набирает обороты

«СМ-Клиника» набирает обороты

Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 810
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 4 794
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
14:40, 26 сентября 2019 3 499
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 3
17:33, 22 сентября 2019 1 978
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
14:30, 29 сентября 2019 11 512
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум