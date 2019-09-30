Павлу Устинову заменили реальный срок на условный

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Мосгорсуд заменил наказание актеру Павлу Устинову с 3,5 лет колонии на год условно. Об этом передает
Категорию преступления изменили с тяжкой на средней тяжести, сохранив квалификацию по части 2 статьи 318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья).
При этом суд посчитал вину Устинова доказанной.
Напомним, Устинова обвинили в нападении на бойца Росгвардии во время московской акции. Согласно материалам дела, полицейский задержал актера, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков».
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