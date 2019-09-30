Умер брянский краевед Соколов. Он написал более двух десятков книг о регионе

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Умер брянский краевед Яков Соколов. Он написал более двух десятков книг о регионе, в том числе «Седая брянская старина», «Брянск — город древний», «Читая брянские фамилии», «Древнего Брянска частица» и «Володарка от привокзальной слободы до наших дней»,
Соколову было 92 года. Как отметили депутаты, он вел активную общественную работу. В числе наград мужчины — орден «Знак почета», восемь правительственных медалей и многочисленные премии. Краеведу присваивали степень кандидата исторических наук и звание Заслуженного работника культуры. Он состоял в Союзах писателей и журналистов.
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