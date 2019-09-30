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13:54, 30 сентября 2019 67
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У воронежского бизнесмена из-за тараканов закрыли три заведения общепита

У воронежского бизнесмена из-за тараканов закрыли три заведения общепита

Фото: Pixabay.com

У воронежского бизнесмена из-за санитарных нарушений закрыли три заведения общепита. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Нарушения нашли в заведениях по адресам:

  • улица Грамши, дом №73б,
  • улица Солнечная, дом №33,
  • улица Машиностроителей, дом №24.

В частности, проверяющие не обнаружили на продуктах ярлыков с указанием срока годности, но нашли тараканов. Кроме того, работники плохо мыли посуду, а владелец не оремонтировал склад.

Ленинский и Коминтерновский районные суды признали ИП Понкратов Г. Н. нарушителем по статье 6.6 КоАП и на две недели закрыли все заведения.


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