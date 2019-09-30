У воронежского бизнесмена из-за тараканов закрыли три заведения общепита

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Фото: Pixabay.com
У воронежского бизнесмена из-за санитарных нарушений закрыли три заведения общепита. Об этом в понедельник, 30 сентября,
Нарушения нашли в заведениях по адресам:
В частности, проверяющие не обнаружили на продуктах ярлыков с указанием срока годности, но нашли тараканов. Кроме того, работники плохо мыли посуду, а владелец не оремонтировал склад.
Ленинский и Коминтерновский районные суды признали ИП Понкратов Г. Н. нарушителем по статье 6.6 КоАП и на две недели закрыли все заведения.
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