У владимирца отобрали «права» из-за алкоголизма

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Фото: Pixabay.com
У жителя Муроммского района отобрали «права» из-за алкоголизма. Об этом
Мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере со второй стадией алкоголизма. При этом у него есть водительское удостоверение на право управления машинами категории «В».
Суд удовлетворил иск прокурора и лишил мужчину права водить машину.
Решение в законную силу не вступило.
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