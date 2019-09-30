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Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин наградил директоров двух владимирских предприятий. Почетную грамоту президента получил гендиректор «Юрьевецкой птицефабрики» Валерий Васильев,
Благодарность глава государства объявил директору владимирского научно-производственного предприятия «Технофильтр» Александру Тарасову.
Президент отметил «трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу» владимирцев.
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