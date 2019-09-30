Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:54, 30 сентября 2019 63
 0    0

Пенсионер из воронежского села пожаловался на закрытый магазин

Пенсионер из воронежского села пожаловался на закрытый магазин

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Пенсионер из села Тхоревка Каменского района пожаловался на закрытый магазин. Он обратился к члену регионального политсовета «Единой России», депутату Воронежской облдумы Александру Князеву в понедельник, 30 сентября, сообщил сайт партии.

Мужчина рассказал, что продукты в магазине покупали не только 600 местных жителей, но и люди из двух близлежащих хуторов. Сейчас в Тхоревке работает небольшой магазин, ассортиментом которого, как отметил пенсионер, многие не довольны. Также приезжает автолавка.

Кроме того, пожилой мужчина рассказал, что два года не может получить путевку в санаторий, которая полагается ему как инвалиду.

Князев пообещал выяснить причины закрытия магазина в селе и определить возможные варианты решения проблемы. Он также проконтролирует ситуацию с путевкой.

Фото с сайта воронежского отделения «Единой России»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев 4

Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 869
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 4 863
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
14:30, 29 сентября 2019 11 661
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 3 523
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 3
17:33, 22 сентября 2019 1 979
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум