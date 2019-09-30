Пенсионер из воронежского села пожаловался на закрытый магазин

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Пенсионер из села Тхоревка Каменского района пожаловался на закрытый магазин. Он обратился к члену регионального политсовета «Единой России», депутату Воронежской облдумы Александру Князеву в понедельник, 30 сентября,
Мужчина рассказал, что продукты в магазине покупали не только 600 местных жителей, но и люди из двух близлежащих хуторов. Сейчас в Тхоревке работает небольшой магазин, ассортиментом которого, как отметил пенсионер, многие не довольны. Также приезжает автолавка.
Кроме того, пожилой мужчина рассказал, что два года не может получить путевку в санаторий, которая полагается ему как инвалиду.
Князев пообещал выяснить причины закрытия магазина в селе и определить возможные варианты решения проблемы. Он также проконтролирует ситуацию с путевкой.
Фото с
© RZN.info
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