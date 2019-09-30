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Актеру Павлу Устинову попросили заменить реальный срок на условный по делу о нападении на росгвардейца на акции 3 августа. Об этом передает «
Как отметила прокурор Анастасия Зверева, видеозаписи, приобщенные к делу, не опровергают его вину. Также обвинение приобщило к делу постановление о привлечении Устинова к административной ответственности за акцию 3 августа.
Актеру попросили назначить 3,5 года условно. Потерпевший росгвардеец Александр Лягин поддержал предложение.
Напомним, ранее Устинова обвинили в нападении на бойца Росгвардии во время московской акции. Согласно материалам дела, полицейский задержал актера, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Российские актеры
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