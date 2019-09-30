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15:41, 30 сентября 2019 65
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Октябрь в Воронежской области начнется с ливней и гроз

Октябрь в Воронежской области начнется с ливней и гроз

Фото: Pixabay.com

На Воронежскую область надгиваются ливни и грозы. В региональном ГУ МЧС предупредили о непогоде во вторник, 1 октября.

Помимо дождя, ожидается усиление юго-западного ветра до 18 метров в секунду.

Неблагоприятная погодная ситуация будет весь день.


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