Октябрь в Воронежской области начнется с ливней и гроз

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
На Воронежскую область надгиваются ливни и грозы. В региональном ГУ МЧС предупредили о непогоде во вторник, 1 октября.
Помимо дождя, ожидается усиление юго-западного ветра до 18 метров в секунду.
Неблагоприятная погодная ситуация будет весь день.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа владимирского врача завели дело из-за ошибки во время операции
|
cледующая новость →Рязанские единороссы открыли Школу партийного актива. Фото
Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.