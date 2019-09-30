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Фото: Pixabay.com
Нижегородец приехал в Муром, чтобы украсть планшет. Об этом
В апреле в полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов электроники. После ревизии он обнаружил пропажу графического планшета и наушников. Общая стоимость товаров — шесть с половиной тысяч рублей.
По записям камер видеонаблюдения установили приметы злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Нижегородской области. Подозреваемый признался и пояснил, что специально приехал в Муром, чтобы украсть гаджеты, которые потом продал. Мужчина возместил магазину пять тысяч.
Дело по статье 158 УК («Кража») передали в суд.
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