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15:51, 30 сентября 2019 137
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На владимирского врача завели дело из-за ошибки во время операции

На владимирского врача завели дело из-за ошибки во время операции

Фото: Pixabay.com

В Собинке на врача завели дело из-за ошибки во время операции. Об этом сообщила пресс-служба владимирской прокуратуры.

В июне в Собинскую районную больницу попал мужчина с желудочно-кишечным кровотечением. Его обследовали и назначили операцию. Как пояснили в прокуратуре, во время операции врач допустил ошибку, из-за которой пациент умер.

Следователи возбудили уголовнео дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).


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