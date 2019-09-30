На владимирского врача завели дело из-за ошибки во время операции

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Фото: Pixabay.com
В Собинке на врача завели дело из-за ошибки во время операции. Об этом
В июне в Собинскую районную больницу попал мужчина с желудочно-кишечным кровотечением. Его обследовали и назначили операцию. Как пояснили в прокуратуре, во время операции врач допустил ошибку, из-за которой пациент умер.
Следователи возбудили уголовнео дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.