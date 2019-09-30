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Фото: Pixabay.com
Мошенница из Украины под видом медсестры украла у липчанина 150 тысяч рублей. Об этом
В августе 2018 года уроженка Харькова под видом медсестры зашла в квартиру мужчины и обокрала его. Через месяц женщина и ее знакомая совершили такое же преступление: пока «медсестра» отвлекала хозяйку квартиры, вторая забрала деньги. Злоумышленницы были под наблюдением, их задержали с поличным.
Суд признал женщин виновными в кражах и приговорил к двум годам колонии общего режима. Отмечается, что ранее их уже судили.
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