Глава ГИБДД анонсировал появление электронных прав

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Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений. Об этом передает
Водители смогут предъявлять водительское удостоверение с телефона. Также он рассказал, что существующие удостоверения не обязательно менять на электронные права.
Ранее в ГИБДД
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