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14:15, 30 сентября 2019 60
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Глава ГИБДД анонсировал появление электронных прав

Глава ГИБДД анонсировал появление электронных прав

Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений. Об этом передает ТАСС.

Водители смогут предъявлять водительское удостоверение с телефона. Также он рассказал, что существующие удостоверения не обязательно менять на электронные права.

Ранее в ГИБДД рассказали, что электронные права могут появиться уже в 2020 году.


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