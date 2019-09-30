Доктор психологических наук Паата Амонашвили проведет в Рязани семинар по воспитанию детей

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В среду и четверг, 2-3 октября, в Рязани пройдет семинар по воспитанию детей, который проведет доктор психологических наук, социолог, писатель Паата Амонашвили.
Ранее Паата уже
«Если вы знакомы с гуманной педагогикой, хотите, чтобы ваш ребенок вырос здоровой и развитой личностью, уверенно чувствовал себя в обществе и добивался успеха в жизни, то Паата Амонашвили обладает уникальными знаниями для этого и умеет в доступной форме ими делиться», — анонсировали организаторы.
Участники семинара узнают:
Как решать проблемы с поведением:
Как воспитывать ребенка:
Как ребенку помочь найти свое призвание:
Как спасти от зависимости:
Семинар продлится два дня, можно выбрать удобный режим посещения. Например, купить билет только на один день или на вечер. Каждый день семинара поделят на части для учителей и родителей.
Место проведения: конференц-зал конгресс-отеля «Форум», Рязань, проезд Яблочкова 5-е. Время: 2 октября с 14:00 до 21:00 и с 17:00 до 21:00, 3 октября с 14:00 до 21:00 и с 17:00 до 21:00.
Число билетов ограничено. Для читателей RZN.info, купивших билет в Центральной школе по адресу улица Есенина, 21, приготовили специальный подарок — назвав кодовое слово «RZN.info», они получат книгу Пааты Амонашвили в подарок.
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