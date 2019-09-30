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14:04, 30 сентября 2019 61

Доктор психологических наук Паата Амонашвили проведет в Рязани семинар по воспитанию детей

Доктор психологических наук Паата Амонашвили проведет в Рязани семинар по воспитанию детей

В среду и четверг, 2-3 октября, в Рязани пройдет семинар по воспитанию детей, который проведет доктор психологических наук, социолог, писатель Паата Амонашвили.

Ранее Паата уже приезжал в Рязань вместе со своим отцом, легендой отечественной педагогики Шалвой Амонашвили. Они рассказали слушателям о детях и их роли в мире.

«Если вы знакомы с гуманной педагогикой, хотите, чтобы ваш ребенок вырос здоровой и развитой личностью, уверенно чувствовал себя в обществе и добивался успеха в жизни, то Паата Амонашвили обладает уникальными знаниями для этого и умеет в доступной форме ими делиться», — анонсировали организаторы.

Участники семинара узнают:

Как решать проблемы с поведением:

  • как уменьшить количество конфликтов;
  • как решить вопрос с капризами, непослушанием;
  • что делать, если ребенок огрызается, ничего не хочет делать;
  • как жить с гиперактивным ребенком;
  • что делать с истериками детей.

Как воспитывать ребенка:

  • что главное в воспитании;
  • как помочь стать ребенку счастливым;
  • как мальчика вырастить настоящим мужчиной;
  • как девочку воспитать мудрой;
  • как сохранить свой авторитет у подростков;
  • как сделать так, чтобы они уважали и слушали родителей;
  • как привлечь отца к воспитанию детей.

Как ребенку помочь найти свое призвание:

  • как увидеть в ребенке предназначение;
  • как помочь поверить в себя;
  • методы воздействия на мир ребенка без понуканий и критики.

Как спасти от зависимости:

  • как уберечь от курения и алкоголя;
  • как спасти от игромании;
  • что делать с пристрастием к телевизору и компьютеру;
  • как защитить от наркочумы.

Семинар продлится два дня, можно выбрать удобный режим посещения. Например, купить билет только на один день или на вечер. Каждый день семинара поделят на части для учителей и родителей.

Место проведения: конференц-зал конгресс-отеля «Форум», Рязань, проезд Яблочкова 5-е. Время: 2 октября с 14:00 до 21:00 и с 17:00 до 21:00, 3 октября с 14:00 до 21:00 и с 17:00 до 21:00.

Число билетов ограничено. Для читателей RZN.info, купивших билет в Центральной школе по адресу улица Есенина, 21, приготовили специальный подарок — назвав кодовое слово «RZN.info», они получат книгу Пааты Амонашвили в подарок.


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