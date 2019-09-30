Детские онкологи из центра Блохина пригрозили уволиться в полном составе

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Врачи из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина пригрозили уволиться в полном составе (26 человек). Они недовольны «травлей» начальства и «непрозрачным начислением зарплат». Обращение медики опубликовали на
Детские онкологи пожаловались на «ужасные условия» для пациентов, например, переполненные палаты, отсутствие вентиляции и плесень на стенах.
«При этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год», — говорится в обращении.
Врачи утверждают, что написали заявления об увольнении и останутся работать, если новое руководство проведет аудит строительства новых корпусов и начнет «обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам».
Новое руководство пришло в институт Блохина летом. НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. Она, по словам врачей, создала «напряженную обстановку».
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