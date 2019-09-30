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22:45, 30 сентября 2019 94
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Детские онкологи из центра Блохина пригрозили уволиться в полном составе

Детские онкологи из центра Блохина пригрозили уволиться в полном составе

Врачи из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина пригрозили уволиться в полном составе (26 человек). Они недовольны «травлей» начальства и «непрозрачным начислением зарплат». Обращение медики опубликовали на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс Врачей».

Детские онкологи пожаловались на «ужасные условия» для пациентов, например, переполненные палаты, отсутствие вентиляции и плесень на стенах.

«При этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год», — говорится в обращении.

Врачи утверждают, что написали заявления об увольнении и останутся работать, если новое руководство проведет аудит строительства новых корпусов и начнет «обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам».

Новое руководство пришло в институт Блохина летом. НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. Она, по словам врачей, создала «напряженную обстановку».


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