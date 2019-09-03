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В Туле начался ремонт площади Победы. Об этом сообщил «
К 75-летию на площади заменят плитку, бетонное основание, отремонтируют постаменты городов-героев.
Ремонт площади проведут в два этапа.
Первый этап планируют завершить ко Дню обороны Тулы — 29 октября. Второй этап работ начнется в апреле 2020 года.
Проект благоустройства площади Победы обсуждался совместно с ветеранами. Новое плиточное покрытие по будет максимально повторять по цвету существующее.
На время ремонта отключат вечный огонь. Его вновь зажгут в торжественной обстановке.
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