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14:35, 3 сентября 2019 23
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В Тульской области задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В Тульской области задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В Тульской области задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, две подозреваемых цыганского этноса сбывала метадон с помощью «закладок» на территории Тулы.

Оперативники задержали женщину, которая, предположительно, пыталась сбыть наркотики.

В присутствии понятых у нее нашли и изъяли десять свертков с метадоном.

Позднее полицейские установили место, где женщина хранила предназначенные для сбыта наркотики.

Также в присутствии понятых обнаружили и изъяли более 60 свертков с аналогичным веществом, похожим на метадон. Подозреваемая подтвердила причастность к хранившемуся.

Вторую подозреваемую полицейские задержали в Киреевском районе.

По предварительным данным, женщина сбывала героин, встречаясь с «заказчиками».

В присутствии понятых у нее нашли и изъяты 13 свертков с наркотиком, приготовленных для сбыта, а также около 75 граммов нерасфасованного вещества, похожего на героин.

Полиция возбудила уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 228.1 УК РФ.

Правоохранители выяснят все детали противоправной деятельности подозреваемых.


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