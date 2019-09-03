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В Тульской области задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила
По предварительной информации, две подозреваемых цыганского этноса сбывала метадон с помощью «закладок» на территории Тулы.
Оперативники задержали женщину, которая, предположительно, пыталась сбыть наркотики.
В присутствии понятых у нее нашли и изъяли десять свертков с метадоном.
Позднее полицейские установили место, где женщина хранила предназначенные для сбыта наркотики.
Также в присутствии понятых обнаружили и изъяли более 60 свертков с аналогичным веществом, похожим на метадон. Подозреваемая подтвердила причастность к хранившемуся.
Вторую подозреваемую полицейские задержали в Киреевском районе.
По предварительным данным, женщина сбывала героин, встречаясь с «заказчиками».
В присутствии понятых у нее нашли и изъяты 13 свертков с наркотиком, приготовленных для сбыта, а также около 75 граммов нерасфасованного вещества, похожего на героин.
Полиция возбудила уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 228.1 УК РФ.
Правоохранители выяснят все детали противоправной деятельности подозреваемых.
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