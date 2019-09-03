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15:02, 3 сентября 2019 218
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В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка

В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка

В Липецкой области пропала восьмилетняя Мария Петрова. Об этом сообщила группа «ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ (ЛИПЕЦК)».

Девочка ушла из дома в селе Паниковец Елецкого района в понедельник, 2 сентября, около 6:00.

Приметы: 8-9 лет на вид, рост 120-130 сантиметров, волосы русые.

Была одета: черная юбка, белая кофта, белый платок с зелеными цветами.

Пропавшего ребенка ищут следователи, полиция, волонтеры.

Всех, кому известна информация о пропавшей попросили обращаться по номерам: 02, 8 (4742) 37 88 77, +7 (905) 681-05-18 или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.


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