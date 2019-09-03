В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка

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В Липецкой области пропала восьмилетняя Мария Петрова. Об этом сообщила группа «
Девочка ушла из дома в селе Паниковец Елецкого района в понедельник, 2 сентября, около 6:00.
Приметы: 8-9 лет на вид, рост 120-130 сантиметров, волосы русые.
Была одета: черная юбка, белая кофта, белый платок с зелеными цветами.
Пропавшего ребенка ищут следователи, полиция, волонтеры.
Всех, кому известна информация о пропавшей попросили обращаться по номерам: 02, 8 (4742) 37 88 77,
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.