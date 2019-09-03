В Липецке после реконструкции открылся один из старейших парков

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В понедельник, 2 сентября, Липецке после реконструкции открылся один из старейших парков региона «Быханов сад». Об этом сообщил
На открытие приехали глава Сбербанка Герман Греф и врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.
Парк начали реконструировать в конце апреля. На ремонт направили 127 млн рублей.
Липчане сами выбирали концепцию парка, голосование шло на
Парк располагается в центральной части города. Там растут деревья с разных континентов: ель колючая, клен псевдоплатановый, робиния псевдоакация, а также обитают несколько видов птиц: горлица кольчатая, поползень обыкновенный, рябинник, свиристель, стриж черный.
Парк сформировали еще в 1954 году на территории Липецкого зеленхоза. Ранее там находился питомник плодовых и лесопарковых культур уроженца Липецка и известного липецкого садовода Василия Быханова (1829-1896).
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.