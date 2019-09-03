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В Калуге приостановили ремонт дорог. Об этом на городской планерке сообщил замглавы города Алексей Волков, передает
По словам Волкова, подрядчику предъявили пять претензий относительно качества работ. Компанию уведомили, что контракт расторгнут, если ситуация не изменится.
Горуправа сможет взыскать от подрядчика 190 млн рублей, если тот откажется от переговоров. Также организацию включат в список недобросовестных подрядчиков.
Сумма штрафов по претензиям составила больше 4 млн рублей.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.