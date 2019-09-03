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9:00, 3 сентября 2019 604

Строительный холдинг Vellcom group устроит конкурс детского рисунка «Дом моей мечты»

Строительный холдинг Vellcom group устроит конкурс детского рисунка «Дом моей мечты»

Строительный холдинг Vellcom group устроит детского рисунка «Дом моей мечты». Работы начнут принимать с 9 сентября.

Детям предлагают нарисовать «Дом мечты» маслом, гуашью, акварелью, карандашом, пастелью. Рисунок также можно выполнить в контурной технике — фломастером по готовому акварельному фону.

Жюри определит победителей в каждой возрастной категории и наградит их ценными подарками.

Генеральным партнером организатора конкурса выступит компания Рельеф-Центр ТМ «Гамма». Официальными партнерами станут: ТЦ Премьер, Кондитерская & Шоколад «Choco Time», РПК «VENDO group» Развлекательный центр «Funky town».


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