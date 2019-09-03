Строительный холдинг Vellcom group устроит конкурс детского рисунка «Дом моей мечты»

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Строительный холдинг Vellcom group устроит детского рисунка «Дом моей мечты». Работы начнут принимать с 9 сентября.
Детям предлагают нарисовать «Дом мечты» маслом, гуашью, акварелью, карандашом, пастелью. Рисунок также можно выполнить в контурной технике — фломастером по готовому акварельному фону.
Жюри определит победителей в каждой возрастной категории и наградит их ценными подарками.
Генеральным партнером организатора конкурса выступит компания Рельеф-Центр ТМ «Гамма». Официальными партнерами станут: ТЦ Премьер, Кондитерская & Шоколад «Choco Time», РПК «VENDO group» Развлекательный центр «Funky town».
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.