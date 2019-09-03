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15:45, 3 сентября 2019 104
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На территории больницы №2 во Владимире открылась новая детская площадка

На территории больницы №2 во Владимире открылась новая детская площадка

На территории больницы №2 во Владимире открылась новая детская площадка. Об этом сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

С вопросом об установке площадке к депутату Госдумы и председателю общественной организации «Милосердие и порядок» Григорию Аникееву обращался коллектив детского туберкулезного отделения больницы.

Старую площадку установили больше 15 лет назад, за это время малые формы пришли в непригодность и не ремонтировались.

Теперь там появилось новое оборудование.

«Популяризация здорового образа жизни и создание условий для детского досуга — одно из приоритетных направлений. Наша общая задача — создать комфортные условия для развития подрастающего поколения», — отметил Григорий Аникеев.


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