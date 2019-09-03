На площади Победы в Калуге почтили память погибших во время теракта в Беслане

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 3 сентября, в Калуге прошла акция, посвященная борьбе с терроризмом. Об этом сообщил
Акцию провели по инициативе «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России».
Желающие сделали и установили возле монумента «Журавли» на площади Победы бумажных журавликов в память о жертвах терактов.
В мероприятии поучаствовали председатель заксобрания Виктор Бабурин, члены молодежного парламента, студенты одного из колледжей Калуги.
Они возложили цветы к подножию монумента.
«1 сентября мы со всей Россией вспоминали трагические события — 15 лет прошло со дня террористического акта в Беслане. Думаю, нет ни одного равнодушного к этой трагедии человека, и каждый хотел бы выразить свое отношение к ней», — сказал Бабурин.
Зампред молодежного парламента Денис Миронов отметил, что каждый человек должен знать «об этих жутких событиях, и прилагать все усилия, чтобы они больше никогда не повторились».
Акция продлится до 8 часов вечера, после чего активисты «Единой России», «Молодой Гвардии» зажгут свечи в память о погибших.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ липецком лесу нашли новорожденного
|
cледующая новость →В Рязани зафиксировали пятикратное превышение сероуглерода
Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.