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16:10, 3 сентября 2019 446
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На площади Победы в Калуге почтили память погибших во время теракта в Беслане

На площади Победы в Калуге почтили память погибших во время теракта в Беслане

Во вторник, 3 сентября, в Калуге прошла акция, посвященная борьбе с терроризмом. Об этом сообщил сайт заксобрания региона.

Акцию провели по инициативе «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России».

Желающие сделали и установили возле монумента «Журавли» на площади Победы бумажных журавликов в память о жертвах терактов.

В мероприятии поучаствовали председатель заксобрания Виктор Бабурин, члены молодежного парламента, студенты одного из колледжей Калуги.

Они возложили цветы к подножию монумента.

«1 сентября мы со всей Россией вспоминали трагические события — 15 лет прошло со дня террористического акта в Беслане. Думаю, нет ни одного равнодушного к этой трагедии человека, и каждый хотел бы выразить свое отношение к ней», — сказал Бабурин.

Зампред молодежного парламента Денис Миронов отметил, что каждый человек должен знать «об этих жутких событиях, и прилагать все усилия, чтобы они больше никогда не повторились».

Акция продлится до 8 часов вечера, после чего активисты «Единой России», «Молодой Гвардии» зажгут свечи в память о погибших.


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