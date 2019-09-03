Два рязанских предпринимателя выплатили сотрудникам 350 тысяч долга

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Фото: Pixabay.com
Два рязанских предпринимателя выплатили сотрудникам 350 тысяч рублей долга. Об этом
Директор общества с ограниченной ответственностью, продававший канцтовары оптом, с сентября 2017 года по июнь 2018 года не выплачивал сотруднику зарплату. В итоге долг превысил 80 тысяч рублей.
Следователи узнали об еще одном подобном случае. Директор общества с ограниченной ответственностью, добывавший песок в Рязанском районе, с января по июнь 2018 года не платил зарплату четырем сотрудникам. Его долг превысил 270 тысяч рублей.
На злоумышленников завели уголовные дела по части 2 статьи 145.1 УК («Невыплата заработной платы»). Во время расследования руководители организаций полностью погасили долг. Дела в отношении них направили в суд для назначения штрафа.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.